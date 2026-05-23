Ландо Норрис о 3-м месте: «Очень хороший результат, он стал приятным сюрпризом»

"Вообще, очень хороший результат. Он стал приятным сюрпризом. После утренней практики мы были несколько обеспокоены отставанием от лидеров, у нас не было уверенности в машине. Затем мы внесли в настройки несколько изменений — и они, как кажется, неплохо сработали.
Я проехал не лучший свой круг, мог выжать больше, но смотря на отрывы от ребят впереди нас понимаю, что вряд ли это бы сильно изменило результат. И я горжусь нашей командой.
Машина работает неплохо. При этом нам нужно больше времени для работы. И нам нужно подготовить еще новинки — либо к следующей гонке, либо к этапу в Барселоне. Но в целом мы сделали хороший шаг вперед", — рассказал Норрис.
