Льюис Хэмилтон: «Не готовился на симуляторе — и ощущения от болида были лучшими за весь этот сезон»

Хэмилтон решил заранее не работать над поиском базовых настроек на симуляторе, вместо этого прорабатывая данные вместе с инженерами и ища нужные решения. Что в итоге, по словам британца, заметно улучшило его ощущения от управления машиной.
"Вероятно, это наша лучшая квалификация за какое-то время. Отличная работа с инженерами, с настройками, машина очень хорошо работала, а перед квалификацией мы внесли удачные поправки в настройки.
В первом и втором сегменте мы смотрелись очень хорошо, но затем, в финале квалификации, конкурентам каким-то образом удалось прибавить в скорости заметно сильнее нас. И нужно будет в этом разобраться. Однако я все равно доволен тем, что мы в борьбе. И я получил удовольствие.
И еще тот факт, что на этот раз я не готовился на симуляторе, и в итоге ощущения были лучшими за весь этот сезон. Так что я думаю, что и дальше будут работать в том же направлении. В последнюю пару недель мы усердно прорабатывали данные, и я понял, что такой подход приносит больше пользы.
Во-первых, потому что я смог сосредоточиться на тренировках. А во-вторых, потому что нам удалось подобрать отличный вариант настроек, сочетающих устойчивость болида, баланс в поворотах и общий механический баланс болида.
В итоге я выбрал вариант настроек, которым раньше вообще никогда не пользовался — и это решение для меня полностью преобразовало поведение болида. Так что я надеюсь, что мы будем хорошо смотреться и по ходу оставшейся части уик-энда", — рассказал Хэмилтон.
Ждем сюрпризов на этапе «Ф-1» в Канаде? Расселл и Пиастри недооценены!