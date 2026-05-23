Льюис Хэмилтон: «Не готовился на симуляторе — и ощущения от болида были лучшими за весь этот сезон»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Канады, отметив, что остался очень доволен новым подходом к работе.

Источник: Спортс‘’

Хэмилтон решил заранее не работать над поиском базовых настроек на симуляторе, вместо этого прорабатывая данные вместе с инженерами и ища нужные решения. Что в итоге, по словам британца, заметно улучшило его ощущения от управления машиной.

"Вероятно, это наша лучшая квалификация за какое-то время. Отличная работа с инженерами, с настройками, машина очень хорошо работала, а перед квалификацией мы внесли удачные поправки в настройки.

В первом и втором сегменте мы смотрелись очень хорошо, но затем, в финале квалификации, конкурентам каким-то образом удалось прибавить в скорости заметно сильнее нас. И нужно будет в этом разобраться. Однако я все равно доволен тем, что мы в борьбе. И я получил удовольствие.

И еще тот факт, что на этот раз я не готовился на симуляторе, и в итоге ощущения были лучшими за весь этот сезон. Так что я думаю, что и дальше будут работать в том же направлении. В последнюю пару недель мы усердно прорабатывали данные, и я понял, что такой подход приносит больше пользы.

Во-первых, потому что я смог сосредоточиться на тренировках. А во-вторых, потому что нам удалось подобрать отличный вариант настроек, сочетающих устойчивость болида, баланс в поворотах и общий механический баланс болида.

В итоге я выбрал вариант настроек, которым раньше вообще никогда не пользовался — и это решение для меня полностью преобразовало поведение болида. Так что я надеюсь, что мы будем хорошо смотреться и по ходу оставшейся части уик-энда", — рассказал Хэмилтон.

