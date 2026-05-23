Шарль Леклер: «На моем болиде были проблемы с тормозами»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Канады, рассказав о том, что побороться за более высокие места ему помешали не самая стабильная работа тормозов.

Источник: Спортс‘’

"Я не лучшим образом чувствовал себя за рулем болида. По какой-то причине именно на моем болиде были проблемы с тормозами. Нужно будет изучить данные и постараться найти какое-то решение к завтрашнему дню.

Потому что сегодня я подъезжал к поворотам, надеясь на то, что машина в итоге просто не поедет дальше по прямой. Это главная проблема. В остальном машина работала нормально.

Льюис очень быстр в этот уик-энд, но мне нужно поработать над улучшением ощущений от работы тормозов. Надеюсь, мы сможем перевернуть ситуацию", — рассказал Леклер.

