Тото Вольфф: «Оставил бы Ферстаппен место или открытую калитку? Нет. Антонелли и Расселлу важно решить, как они будут бороться»

"У людей есть эмоции. Мы ожидаем, что в болиде будет сидеть не щенок — мы хотим, чтобы там был лев. Но мы услышали жалобу с первого раза.
Я ожидаю, что они будут сражаться жестко, но чисто. Оставил бы Макс Ферстаппен место? Нет. Оставил бы Макс калитку открытой? Нет. [Антонелли и Расселлу] важно решить, как они будут бороться между собой. Есть правила, которые они сами установили, и мы довольны.
Это была хорошая борьба и хороший урок. Мы прошли через подобное с Льюисом [Хэмилтоном] и Нико [Росбергом]. Мы собрались вместе и сказали: «Как мы хотим гоняться? Вы хотите оставлять друг другу место?» Я бы такого не ожидал — гонщики сражаются за победы и титулы.
Или же мы играем в супераккуратную борьбу и будем обгонять только на прямых или поздним торможением? Мы доверяем гонщикам. Никто не ожидает, что другой пилот оставит место — слишком высоки ставки", — поделился рассуждениями Вольфф.
«Плевать, он меня вытолкнул!» В «Мерседесе» разгорается война?