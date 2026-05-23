Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тото Вольфф: «Оставил бы Ферстаппен место или открытую калитку? Нет. Антонелли и Расселлу важно решить, как они будут бороться»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф сообщил, что Андреа Кими Антонелли и Джорджу Расселлу необходимы правила борьбы после жесткого сражения в спринте на Гран-при Канады.

"У людей есть эмоции. Мы ожидаем, что в болиде будет сидеть не щенок — мы хотим, чтобы там был лев. Но мы услышали жалобу с первого раза.

Я ожидаю, что они будут сражаться жестко, но чисто. Оставил бы Макс Ферстаппен место? Нет. Оставил бы Макс калитку открытой? Нет. [Антонелли и Расселлу] важно решить, как они будут бороться между собой. Есть правила, которые они сами установили, и мы довольны.

Это была хорошая борьба и хороший урок. Мы прошли через подобное с Льюисом [Хэмилтоном] и Нико [Росбергом]. Мы собрались вместе и сказали: «Как мы хотим гоняться? Вы хотите оставлять друг другу место?» Я бы такого не ожидал — гонщики сражаются за победы и титулы.

Или же мы играем в супераккуратную борьбу и будем обгонять только на прямых или поздним торможением? Мы доверяем гонщикам. Никто не ожидает, что другой пилот оставит место — слишком высоки ставки", — поделился рассуждениями Вольфф.

«Плевать, он меня вытолкнул!» В «Мерседесе» разгорается война?

Узнать больше по теме
Биография Макса Ферстаппена: карьера и личная жизнь гонщика
В мире «королевских гонок» очень многое решают скоростные качества автомобилей, а также деньги спортсменов, за которые можно получить место в какой-нибудь команде. Чемпионами при таких раскладах становятся единицы достойных. Случай Макса Ферстаппена уникален тем, что при возможностях его отца мир гонок реально получил большую звезду. И биография спортсмена это подтверждает.
Читать дальше