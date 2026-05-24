Джордж Расселл о поуле: «Антонелли ехал сильнее, явного преимущества “Мерседеса” не было»

"Мы с командой внесли некоторые изменения, и надо разобраться, стало ли это верным решением.
Последний круг получился из ниоткуда. Это такое приятное чувство: сессия складывается очень трудно, и ты собираешь все воедино на последнем круге и становишься лидером — это эпично.
Мы внесли кое-какие изменения под завтрашний день, основываясь на прогнозе погоды. Это могло помешать сегодня. Это немного выбило машину из оптимального режима.
Кими ехал сильнее, такого явного преимущества нашей команды, как вчера, не было, так что это был вызов, однако я перенастроил свой пилотаж и собрал все воедино", — подчеркнул британец.
Гран-при Канады-2026. Расселл выиграл квалификацию, Антонелли — 2-й, Норрис — 3-й.