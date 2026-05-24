Андреа Стелла: «Машина хорошо работает в поворотах, но “Макларен” немного проигрывает “Мерседесу” в скорости на прямых»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла подвел итоги квалификации к Гран-при Канады, отметив, что в основном отставание от «Мерседеса» было обусловлено нехваткой скорости на прямых.

Источник: Спортс‘’

«Результат спринта был хорошим — мы заработали очки и держались в одном темпе с “Мерседесом”. В квалификации эта тенденция сохранилась.

«Мерседес» сейчас располагает самой быстрой машиной, их пилоты целиком заняли первый ряд стартовой решетки. Однако мы приблизились к ним — и теперь отставание составило менее 0,2 секунды.

Наша машина хорошо работает в поворотах. При этом мы немного проигрываем в скорости на прямых, и нам нужно изучить этот вопрос. Но в целом «Макларен» добился прогресса, тенденции обнадеживают", — рассказал Стелла.

