Оскар Пиастри: «Макларен» не показывает темп «Мерседеса», дождь — главный шанс"

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о шансах на Гран-при Канады: австралиец и его напарник Ландо Норрис стартуют со второго ряда.

Источник: Спортс‘’

«Наша команда чуть ближе к “Мерседесу”, да, но я по-прежнему не думаю, что мы действительно показываем его темп. Пока гонщики не начали бороться между собой в спринте, они демонстрировали впечатляющую скорость.

Подождем и посмотрим, что будет с погодой в гонке. [Дождь] станет нашим главным шансом.

Мы нормально стартуем, но рывок к первому повороту очень короткий, поэтому тяжелее отыгрывать позиции", — заключил Пиастри, завершивший квалификацию на четвертом месте.

Гран-при Канады-2026. Расселл выиграл квалификацию, Антонелли — 2-й, Норрис — 3-й.