Оскар Пиастри: «Макларен» не показывает темп «Мерседеса», дождь — главный шанс"

«Наша команда чуть ближе к “Мерседесу”, да, но я по-прежнему не думаю, что мы действительно показываем его темп. Пока гонщики не начали бороться между собой в спринте, они демонстрировали впечатляющую скорость.
Подождем и посмотрим, что будет с погодой в гонке. [Дождь] станет нашим главным шансом.
Мы нормально стартуем, но рывок к первому повороту очень короткий, поэтому тяжелее отыгрывать позиции", — заключил Пиастри, завершивший квалификацию на четвертом месте.
Гран-при Канады-2026. Расселл выиграл квалификацию, Антонелли — 2-й, Норрис — 3-й.