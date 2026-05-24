Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шарль Леклер: «Ужасный уик-энд, я вообще не чувствую машину»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Канады, отметив, что пока не может решить проблемы с нехваткой скорости.

Источник: Спортс‘’

"Ужасный уик-энд, я вообще не чувствую машину. Надеюсь, завтра ситуация немного улучшится. Мы решили проблемы, которые у нас вчера были с тормозами, однако в первом сегменте мы не смогли сделать то, что было мне необходимо — проехать чистые круги без попадания в трафик, чтобы прогреть шины до оптимальной температуры.

В третьем сегменте мне удалось неплохо прогреть шины, и сам круг получился приемлемым, однако этот круг дал нам лишь 8-е место. Да, отрывы между командами и правда минимальные, мы все очень близко, однако 8-е место это все равно недостаточно", — рассказал Леклер.

«Плевать, он меня вытолкнул!» В «Мерседесе» разгорается война?