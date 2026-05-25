Льюис Хэмилтон: «У меня величайшая работа на свете, и я никогда не буду воспринимать ее как должное»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон эмоционально отреагировал на вторую позицию по итогам Гран-при Канады.

"Потрясающе! Хороший день гонки и очень уверенный уик-энд. Я чувствовал, что нахожусь в форме, команда работала невероятным образом. То, что мы сражались среди лидеров и была классная битва с Максом [Ферстаппеном] — я очень и очень благодарен за это. Я так счастлив.

Столько всего должно сойтись, чтобы машина работала как надо, и, считаю, сейчас у меня такая ситуация со своими инженерами и настройками.

Надеюсь, получится продолжить такие выступления. Я гораздо больше доволен машиной и чувствую себя комфортнее. Похоже на те ощущения, которые были раньше.

Обожаю свою работу. Это величайшая работа на свете, и я никогда не буду воспринимать ее как должное", — подчеркнул британец.

Хэмилтон признан гонщиком дня по итогам Гран-при Канады.

Гран-при Канады-2026. Антонелли выиграл гонку, Хэмилтон — 2-й, Ферстаппен — 3-й, Расселл сошел.

