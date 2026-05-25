Шарль Леклер: «Нет смысла винить кого-либо, кроме меня»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Канады, отметив, что главным образом сам был виноват в невыразительном выступлении на данном этапе.

Источник: Спортс‘’

"Нет смысла винить кого-либо, кроме меня. Это был настоящий кошмар — в этот уик-энд я столкнулся с просто безумными проблемами.

Начиная с практики проблема оставалась неизменной, и мне так и не удалось найти решения. И это не слишком здорово.

Я думал, что сегодня, проехав много кругов ситуация с управлением болидом улучшится, но мне так и не удалось прогреть шины до оптимальной температуры и я вообще не чувствовал уверенности при управлении болидом.

Чтобы выигрывать гонки, нам нужно прибавлять. При этом, смотря на Льюиса Хэмилтона я вижу, что мы были относительно конкурентоспособными. Льюис выступил потрясающе. Второе место — максимальный результат, о котором можно было мечтать", — рассказал Леклер.

Гран-при Канады-2026. Антонелли выиграл гонку, Хэмилтон — 2-й, Ферстаппен — 3-й, Расселл сошел.

