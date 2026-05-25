Оскар Пиастри о выборе шин: «Мы в “Макларене” выглядели бы героями, если бы дождь продолжался, но оказались в дураках»

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал выбор промежуточных шин для себя и напарника Ландо Норриса на старте Гран-при Канады.

Источник: Спортс‘’

Гонщики были вынуждены перейти на слики через несколько кругов, откатившись во вторую десятку. Пиастри финишировал 11-м, Норрис сошел.

"Шел дождь, и между гимном и моментом, когда мы забирались в машины, было достаточно мокро. Были четко видны мокрые и сухие участки.

Добираться до решетки на сликах было непросто — тяжело было ехать с полным газом. К сожалению для нас, дождь прекратился.

Если бы дождь продолжался чуть дольше, мы бы выглядели героями. Этого не случилось, и мы оказались в дураках", — сказал австралиец.

Гран-при Канады-2026. Антонелли выиграл гонку, Хэмилтон — 2-й, Ферстаппен — 3-й, Расселл сошел.

Норрис сошел на Гран-при Канады из-за технической проблемы.