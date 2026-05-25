Ландо Норрис о старте на промежуточных шинах: «Я просто вылетел в трубу с громким хлопком — в буквальном смысле»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги Гран-при Канады, отметив, что он сам был виноват в решении стартовать на промежуточных шинах, которое оказалось ошибочным.

Источник: Спортс‘’

"Когда я выбрался из болида, вокруг валялось очень много металлических обломков, которых там не должно было быть. Так что по ходу заезда явно случилось что-то, чего не должно было происходить.

Наиболее ярким моментом стал первый круг, ну, а затем я просто вылетел в трубу с громким хлопком — в буквальном смысле. С точки зрения правильности принятия решений это был явно не наш день.

Мы принимали решение [о выборе шин] как одна команда — и я тоже настаивал на этом варианте [с промежуточными шинами], так что я беру на себя всю ответственность. Хотя, как мне кажется, сегодня мы в любом случае были недостаточно быстры, чтобы бороться за самые высокие места.

Мы просто оказались в не лучшем положении из-за низких температур. Сегодня мало что сложилось в нашу пользу, но нам нужно принять этот удар на себя и двигаться дальше", — рассказал Норрис.

