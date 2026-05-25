Макс Ферстаппен: «Пилоты “Ф-1” устроят шоу и на прокатном автомобиле. “Нюрбургринг” напомнил, каким чистым может быть автоспорт»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вновь раскритиковал новые правила «Формулы-1» после плотной борьбы на Гран-при Канады — нидерландец сражался с Льюисом Хэмилтоном из «Феррари» и финишировал третьим.

«В этом сезоне я гонялся в самых разных машинах, и последняя неделя [с “24 часами Нюрбургринга”] напомнила, каким чистым может быть автоспорт, какими классными могут быть гонки.

Мы в «Формуле-1» — лучшие в мире, по крайней мере большинство пилотов. Можете дать нам прокатный автомобиль, и мы устроим хорошее шоу. Так что это никак не связано с правилами.

На мой взгляд, пилотаж слишком запутанный. «Формула-1» должна быть не такой. Все слишком сложно. Что касается большей части регламента, болельщики даже не знают, с чем мы имеем дело за рулем, что разрешено, когда находимся позади или впереди соперника, что нужно делать на круге прогрева или возвращения в боксы, как можно перезаряжать батарею. Просто жаль, что нам приходится сталкиваться со всем этим.

Считаю, «Ф-1» просто должна быть чище. Очень надеюсь, что изменения, которые планировали на следующий год, реализуются. Это необходимый минимум, чтобы сделать пилотаж чуть более естественным и близким к привычному, сделать гонки более чистыми.

Но, повторюсь, дайте нам любую машину, и мы будем гоняться, и это будет хорошее зрелище, хорошее шоу. Неважно, что люди говорят: «О, смотрите, отличное шоу, есть борьба». Это никак не связано с болидами. Гонки должны быть более чистыми«, — подчеркнул четырехкратный чемпион “Формулы-1”.

Биография Макса Ферстаппена: карьера и личная жизнь гонщика
В мире «королевских гонок» очень многое решают скоростные качества автомобилей, а также деньги спортсменов, за которые можно получить место в какой-нибудь команде. Чемпионами при таких раскладах становятся единицы достойных. Случай Макса Ферстаппена уникален тем, что при возможностях его отца мир гонок реально получил большую звезду. И биография спортсмена это подтверждает.
