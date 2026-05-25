Макс Ферстаппен: «Пилоты “Ф-1” устроят шоу и на прокатном автомобиле. “Нюрбургринг” напомнил, каким чистым может быть автоспорт»

«В этом сезоне я гонялся в самых разных машинах, и последняя неделя [с “24 часами Нюрбургринга”] напомнила, каким чистым может быть автоспорт, какими классными могут быть гонки.
Мы в «Формуле-1» — лучшие в мире, по крайней мере большинство пилотов. Можете дать нам прокатный автомобиль, и мы устроим хорошее шоу. Так что это никак не связано с правилами.
На мой взгляд, пилотаж слишком запутанный. «Формула-1» должна быть не такой. Все слишком сложно. Что касается большей части регламента, болельщики даже не знают, с чем мы имеем дело за рулем, что разрешено, когда находимся позади или впереди соперника, что нужно делать на круге прогрева или возвращения в боксы, как можно перезаряжать батарею. Просто жаль, что нам приходится сталкиваться со всем этим.
Считаю, «Ф-1» просто должна быть чище. Очень надеюсь, что изменения, которые планировали на следующий год, реализуются. Это необходимый минимум, чтобы сделать пилотаж чуть более естественным и близким к привычному, сделать гонки более чистыми.
Но, повторюсь, дайте нам любую машину, и мы будем гоняться, и это будет хорошее зрелище, хорошее шоу. Неважно, что люди говорят: «О, смотрите, отличное шоу, есть борьба». Это никак не связано с болидами. Гонки должны быть более чистыми«, — подчеркнул четырехкратный чемпион “Формулы-1”.
