Кэтрин Легг стала 6-м пилотом и первой женщиной, выступившей в «Инди-500» и «Кока-Кола-600» в один день

Кэтрин Легг сделала «дабл», поучаствовав в один день в главных гонках «Индикара» и NASCAR.

Источник: Спортс‘’

45-летняя британка — шестой пилот и первая женщина с таким достижением. Ранее это удавалось Тони Стюарту, Робби Гордону, Джону Андретти, Курту Бушу и Кайлу Ларсону. Лишь Стюарт смог проехать все круги обеих гонок в 2001 году.

Легг преодолела в общей сложности 585 миль гонок «500 миль Индианаполиса» и «Кока-Кола-600». Из-за дождя дистанция заезда NASCAR была сокращена на 27 кругов.

В «Инди-500» Кэтрин проехала всего 17 кругов и сошла после аварии. Гонщица пыталась избежать столкновения с развернувшимся Райаном Хантером-Рэем и задела ограждение. Легг была квалифицирована последней, 33-й. Победителем стал Феликс Розенквист.

Во второй половине гонки «Кока-Кола-600» спортсменка столкнулась с технической проблемой и финишировала 31-й в 12 кругах от победителя Даниэля Суареса.

500 миль Индианаполиса. Розенквист выиграл гонку с рекордно малым отрывом в 0,023 секунды, обогнав Малукаса на последних метрах.