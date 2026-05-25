Кэтрин Легг стала 6-м пилотом и первой женщиной, выступившей в «Инди-500» и «Кока-Кола-600» в один день

45-летняя британка — шестой пилот и первая женщина с таким достижением. Ранее это удавалось Тони Стюарту, Робби Гордону, Джону Андретти, Курту Бушу и Кайлу Ларсону. Лишь Стюарт смог проехать все круги обеих гонок в 2001 году.
Легг преодолела в общей сложности 585 миль гонок «500 миль Индианаполиса» и «Кока-Кола-600». Из-за дождя дистанция заезда NASCAR была сокращена на 27 кругов.
В «Инди-500» Кэтрин проехала всего 17 кругов и сошла после аварии. Гонщица пыталась избежать столкновения с развернувшимся Райаном Хантером-Рэем и задела ограждение. Легг была квалифицирована последней, 33-й. Победителем стал Феликс Розенквист.
Во второй половине гонки «Кока-Кола-600» спортсменка столкнулась с технической проблемой и финишировала 31-й в 12 кругах от победителя Даниэля Суареса.
500 миль Индианаполиса. Розенквист выиграл гонку с рекордно малым отрывом в 0,023 секунды, обогнав Малукаса на последних метрах.