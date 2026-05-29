«Мерседес» отказался от покупки части акций «Альпин» из-за завышенной цены (BBC)

По данным BBC, «Мерседес» прекратил вести переговоры о возможном приобретении 24% акций «Альпин», которые принадлежат инвестиционной группе Otro Capital.

Источник: Спортс‘’

Сообщается, что в «Мерседесе» посчитали, что требуемая цена оказалась завышенной. Если верить источникам издания, Otro Capital просил за акции 720 млн долларов — это означало, что команда «Альпин» оценивается в 3 миллиарда долларов.

В «Рено» (которая владеет большей частью акций коллектива) подтвердили приостановку переговоров. «Мерседес» и руководитель команды Тото Вольфф отказались от комментариев.

BBC отмечает, что в «Мерседесе» оценивали стоимость «Альпин» в районе 2,2−2,4 миллиардов долларов.

Кроме того, издание подчеркивает, что «Рено» отказалась от переговоров с другими заинтересованными в акциях сторонами — речь, в частности, о бывшем руководителе «Ред Булл» Кристиане Хорнере.

Gucci — титульный спонсор «Альпин» с 2027-го. Команда будет выступать в цветах компании.