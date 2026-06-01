Франц Тост: «Ферстаппен — лучший, Антонелли — уже среди суперзвезд»

«В данный момент Ферстаппен — лучший пилот “Формулы-1”. Это вполне очевидно.
Но должен сказать, что Кими Антонелли выступает отлично, просто прекрасно. Затем следуют Оскар Пиастри и Ландо Норрис, дальше — Шарль Леклер.
Макс Ферстаппен — лучший. Кими Антонелли потрясающе себя проявил в первых гонках сезона, учитывая опыт: как хорошо он контролирует болид, как за всем следит. Так что он уже среди новых суперзвезд. Другие — Норрис и Пиастри", — отметил Тост в подкасте 15 Love — der Business.
