Кими Антонелли: «Ангельское лицо у меня только вне трассы. “Ф-1” — бассейн с акулами: лишь ты ешь, либо тебя»

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли порассуждал о росте числа своих болельщиков и заверил, что его внешность не должна обманывать зрителей.

"Я рад, что все больше и больше людей за мной следят, и надеюсь каждый уик-энд демонстрировать отличные результаты. Но я также хочу оказывать влияние вне кокпита, привносить правильные ценности. Я такой, каким вы меня видите, и не хочу менять свой характер.

Разумеется, в гонках все иначе, ангельское лицо у меня только вне трассы. Ведь «Ф-1» — это бассейн с акулами: лишь ты ешь, либо тебя", — подчеркнул итальянец.

