Экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли первые четыре места на финальном этапе чемпионата России

«Всех хочется поздравить с завершением гонки, завершением сезона ралли-рейдов в зачёте грузовиков. По её итогам будут распределены очки за весь сезон и будет определены чемпионы России.



Что касается гонки — она впечатлила многих, организаторам — респект! Классный формат — гонка по ходу маршрута переехала из Ульяновска в Саранск. Чистые, аккуратные, красивые города, отличный приём, радушные болельщики!



Команда, считаю, выступила отлично, все со своими задачами справились. Есть моменты корректировки, с которыми поработаем дома. Разбор полётов будет касаться наших молодых ребят и их ошибок в пилотировании, навигации. Но, тем не менее, основную задачу — привезти результат — мы даже перевыполнили. Заняли не просто первое место, а целых четыре лидирующие позиции в итоге за экипажами “КАМАЗ-мастера”. Конечно, жаль, что не всё получилось у соперников. Но это спорт.



Я благодарен всему коллективу команды “КАМАЗ-мастер”, в первую очередь сервису, механикам, что подготовили наши машины тщательно, за то, что на спецучастках мы не стояли. Несмотря на непростое время и проблемы с запчастями, мы смогли удержаться весь сезон, побеждая во всех гонках сезона. Мы совершенствовали машины, включая наш капотный грузовик, улучшали характеристики “КАМАЗов”, и они нас не подвели.



Задачу, которую перед нами ставило руководство завода — генеральный директор С. А. Когогин, — мы смогли выполнить. Я очень рад как руководитель команды за такие итоги. Поздравляю всю команду, все экипажи с результатом! “Баха “Холмы России” — отличное завершение сезона!” — приводит слова Николаева пресс-служба команды “КАМАЗ-мастер”.