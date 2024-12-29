Подиум в Ле-Мане и победа над роботом. Чего добились российские гонщики в 2024 году

В 2024 году Ломко добился, пожалуй, главного достижения в карьере — ни много ни мало речь идёт о подиуме в гонке «24 часа Ле-Мана». В составе команды Inter Europol Competition россиянин занял второе место в классе LMP2. Также на счету Владислава серебро по итогам сезона ELMS, где он выступал во всё в той же категории LMP2. В частности, экипаж Ломко одержал победу в гонке на «Поль Рикаре» и финишировал вторым на «Спа-Франкоршам».