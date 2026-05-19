Элитное возвращение «КАМАЗ-мастер» на международную арену. Лучшие в зачете и диктуют условия организаторам

Российская команда «КАМАЗ-мастер» вернулась на международные старты. Наши пилоты принимают участие в китайском ралли-рейде «Такла-Макан», который называют «восточным Дакаром».
У наших лучшие места
Уже начальный этап на «Такла-Макан» получился замечательным: представители «КАМАЗ-мастер» заняли два первых места. Даже на третьей и четвертой строчке оказались россияне, выступающие за «УРАЛ Мотоспорт».
Второй этап состоял из 293-километрового допа, который можно разделить на три части: дюны, феш-феш с камнями и множеством высохших русел рек с промоинами, и скоростной участок. Несмотря на его сложность, россияне из «КАМАЗ-мастер» вновь оказались лучшими.
Правда, между двумя этими этапами произошло важное изменение в правилах. И его инициатором стали именно наши соотечественники.
Проблемы с безопасностью
Дебютный старт для многих участников начался с задержкой примерно в час-полтора. Представители грузового зачета ушли на дистанцию последними — через 30 минут после замыкающего автомобильный зачет гонщика.
Тем не менее, наши экипажи довольно быстро догнали аутсайдеров из числа внедорожников и багги. Из-за сильной пыли на трассе они превратились в серьезную помеху, которую было тяжело и небезопасно обгонять. Дополнительные проблемы создали разбитые машины, для которых гонка уже закончилась.
Представителям «КАМАЗ-мастер» такая организация не понравилась, а пятикратный чемпион «Дакара» Эдуард Николаев пообещал поговорить с руководством «Такла-Макан».
«После пролога сегодня все грузовики стартовали в конце пелотона. Нам это не очень понравилось. Скорость наших машин куда выше едущих последними багги. На трассе стояла очень густая пыль, плохая видимость, опасности добавляли промоины и ямы. Такой гоночный режим небезопасен для всех участников. Поговорим с организаторами, чтобы на завтрашний день нас переставили в первую двадцатку или тридцатку», — заявил он пресс-службе команды.
Интересно, что к россиянину прислушались. Уже на втором этапе распределение на старте серьезно изменилось: экипаж Богдана Каримова, выигравший первый этап ралли, в роли лидера грузового зачета отправился на трассу с 17-й позиции; экипаж Алмаза Ахмедова, поднявшегося на вторую позицию в таблице, стартовал 19-м.
Россияне поблагодарили организаторов за то, что те прислушались к ним.
«Хорошо, что организаторы пошли навстречу и переставили грузовой зачет в стартовке по итогам результатов предыдущего дня. Старт почти в самом начале сыграл нам на руку, почти не было пыли, и можно было ехать более уверенно и поддерживать высокий темп», — заявил он.
Третий этап пройдет во вторник и станет хардкорным для участников ралли «Такла-Макан». Им предстоит проехать почти 470 боевых километров в сторону Южного Синьцзяна.
Максим Клементьев