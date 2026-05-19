Элитное возвращение «КАМАЗ-мастер» на международную арену. Лучшие в зачете и диктуют условия организаторам

«После пролога сегодня все грузовики стартовали в конце пелотона. Нам это не очень понравилось. Скорость наших машин куда выше едущих последними багги. На трассе стояла очень густая пыль, плохая видимость, опасности добавляли промоины и ямы. Такой гоночный режим небезопасен для всех участников. Поговорим с организаторами, чтобы на завтрашний день нас переставили в первую двадцатку или тридцатку», — заявил он пресс-службе команды.