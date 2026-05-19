Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Элитное возвращение «КАМАЗ-мастер» на международную арену. Лучшие в зачете и диктуют условия организаторам

Участвуют в крупнейшем азиатском ралли-рейде.

Источник: «КАМАЗ-мастер»

Российская команда «КАМАЗ-мастер» вернулась на международные старты. Наши пилоты принимают участие в китайском ралли-рейде «Такла-Макан», который называют «восточным Дакаром».

У наших лучшие места

Уже начальный этап на «Такла-Макан» получился замечательным: представители «КАМАЗ-мастер» заняли два первых места. Даже на третьей и четвертой строчке оказались россияне, выступающие за «УРАЛ Мотоспорт».

Второй этап состоял из 293-километрового допа, который можно разделить на три части: дюны, феш-феш с камнями и множеством высохших русел рек с промоинами, и скоростной участок. Несмотря на его сложность, россияне из «КАМАЗ-мастер» вновь оказались лучшими.

Правда, между двумя этими этапами произошло важное изменение в правилах. И его инициатором стали именно наши соотечественники.

Проблемы с безопасностью

Дебютный старт для многих участников начался с задержкой примерно в час-полтора. Представители грузового зачета ушли на дистанцию последними — через 30 минут после замыкающего автомобильный зачет гонщика.

Тем не менее, наши экипажи довольно быстро догнали аутсайдеров из числа внедорожников и багги. Из-за сильной пыли на трассе они превратились в серьезную помеху, которую было тяжело и небезопасно обгонять. Дополнительные проблемы создали разбитые машины, для которых гонка уже закончилась.

Представителям «КАМАЗ-мастер» такая организация не понравилась, а пятикратный чемпион «Дакара» Эдуард Николаев пообещал поговорить с руководством «Такла-Макан».

«После пролога сегодня все грузовики стартовали в конце пелотона. Нам это не очень понравилось. Скорость наших машин куда выше едущих последними багги. На трассе стояла очень густая пыль, плохая видимость, опасности добавляли промоины и ямы. Такой гоночный режим небезопасен для всех участников. Поговорим с организаторами, чтобы на завтрашний день нас переставили в первую двадцатку или тридцатку», — заявил он пресс-службе команды.

Интересно, что к россиянину прислушались. Уже на втором этапе распределение на старте серьезно изменилось: экипаж Богдана Каримова, выигравший первый этап ралли, в роли лидера грузового зачета отправился на трассу с 17-й позиции; экипаж Алмаза Ахмедова, поднявшегося на вторую позицию в таблице, стартовал 19-м.

Россияне поблагодарили организаторов за то, что те прислушались к ним.

«Хорошо, что организаторы пошли навстречу и переставили грузовой зачет в стартовке по итогам результатов предыдущего дня. Старт почти в самом начале сыграл нам на руку, почти не было пыли, и можно было ехать более уверенно и поддерживать высокий темп», — заявил он.

Третий этап пройдет во вторник и станет хардкорным для участников ралли «Такла-Макан». Им предстоит проехать почти 470 боевых километров в сторону Южного Синьцзяна.

Максим Клементьев