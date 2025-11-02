Бейсболисты «Доджерс» во второй раз подряд выиграли Мировую серию MLB

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. «Лос-Анджелес Доджерс» обыграл «Торонто Блю Джейс» и во второй раз подряд стал победителем Мировой серии — финала Главной лиги бейсбола (MLB).
В решающем седьмом матче «Доджерс» на поле соперника одержали победу над «Блю Джейс» со счетом 5:4 и выиграли серию до четырех побед — 4−3. Самым ценным игроком (MVP) Мировой серии признан японец Ёсинобу Ямамото. Он стал первым питчером, который сумел трижды выиграть Мировую серию, с 2001 года, когда это удалось Рэнди Джонсону из «Аризоны Даймондбэкс».
«Доджерс» во второй раз подряд стали победителями Мировой серии. Всего в активе клуба девять побед в финалах MLB. Это первая за 25 лет команда, защитившая чемпионский титул.