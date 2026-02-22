Юные бейсболисты РФ выступят на ЧЕ в Австрии и Болгарии под флагом страны

«После того как 14 февраля состоялся конгресс Европейской конфедерации бейсбола и софтбола (WBSC Europe), появилась конкретика относительно участия наших спортсменов в международных стартах, — рассказал Киселев. — Речь идет о двух возрастных группах: дети до 15 лет и дети до 12 лет, которые, естественно, будут выступать с флагами и гимнами. Первенства Европы для 15-летних пройдут в Австрии, для 12-летних — в Болгарии. По софтболу соревнования пройдут, соответственно, в Нидерландах и в Италии. Соревнования по бейсболу состоятся в июле, по софтболу — в июле-августе, скоро определятся точные даты».