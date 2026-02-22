Юные бейсболисты РФ выступят на ЧЕ в Австрии и Болгарии под флагом страны

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Июльские чемпионаты Европы для спортсменов в возрасте до 12 и 15 лет станут для российских бейсболистов первыми после длительного перерыва международными стартами, на которых они будут выступать под флагом страны. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации бейсбола и софтбола России Дмитрий Киселев.
19 января исполнительный совет Всемирной конфедерации бейсбола и софтбола (WBSC) принял решение о допуске юниорских сборных России и Белоруссии (игроки не старше 18 лет) к международным соревнованиям под эгидой организации. Российские сборные будут выступать под флагом и с гимном страны.
«После того как 14 февраля состоялся конгресс Европейской конфедерации бейсбола и софтбола (WBSC Europe), появилась конкретика относительно участия наших спортсменов в международных стартах, — рассказал Киселев. — Речь идет о двух возрастных группах: дети до 15 лет и дети до 12 лет, которые, естественно, будут выступать с флагами и гимнами. Первенства Европы для 15-летних пройдут в Австрии, для 12-летних — в Болгарии. По софтболу соревнования пройдут, соответственно, в Нидерландах и в Италии. Соревнования по бейсболу состоятся в июле, по софтболу — в июле-августе, скоро определятся точные даты».
В декабре исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.