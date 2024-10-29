Баскетболисты «МИНСКА» победили «Борисфен» в матче чемпионата Беларуси

Сегодня в домашнем поединке чемпионы страны победили могилевчан со счетом 99:82. В другом сегодняшнем матче баскетболисты «Рубона» обыграли в Витебске аутсайдера турнира столичный «Импульс-БГУИР» — 82:50.



Положение команд: «Гродно-93» — 12 очков (7 матчей), «Борисфен» — 12 (7), «МИНСК» — 12 (7), «Рубон» — 11 (8), «Импульс-БГУИР» — 7 (7).



Турнирную таблицу женского первенства возглавляют чемпионки Беларуси баскетболистки «МИНСКА», которые набрали 16 очков из 16 возможных, на один балл отстает обладатель серебряных медалей «Горизонт», у гродненской «Олимпии» 14 очков.