Баскетболисты «Борисфена» догнали «Гродно-93» в чемпионате Беларуси

Встреча двух фаворитов получилась на редкость напряженной, и только в самой концовке гости вырвали победу с перевесом в одно очко — 71:70. После десяти проведенных встреч у «Гродно-93» и «Борисфена» по 17 очков.



Во втором сегодняшнем матче действующие чемпионы страны баскетболисты «МИНСКА» переиграли на своей площадке витебский «Рубон» — 72:45. В девяти матчах минчане набрали 15 зачетных баллов, на одно очко меньше у витебчан, которые провели десять поединков.



Турнирную таблицу женского первенства возглавляют баскетболистки «МИНСКА», набравшие 16 очков из 16 возможных, баскетболистки «Горизонта» отстают на один балл, у гродненской «Олимпии» 14 очков. В ближайшем поединке 15 ноября гродненская команда примет на своей площадке «Горизонт».