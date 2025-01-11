«Горизонт» вернулся на первое место в женском чемпионате Беларуси по баскетболу

В сегодняшнем гостевом поединке подопечные Наталии Трофимовой одолели гродненскую «Олимпию» с преимуществом в шесть баллов — 59:53. Накануне действующие чемпионки страны баскетболистки «МИНСКА» разгромили свою молодежную дружину с разницей в 55 очков — 92:37. Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Горизонт» — 32 очка (17 матчей), «МИНСК» — 31 (17), «Олимпия» (Гродно) — 28 (17). На следующей неделе молодежная дружина «МИНСКА» примет на своей площадке «Олимпию», а «Горизонт» встретится со своим фарм-клубом «Горизонт-2-РЦОП».В матче мужского первенства чемпион Беларуси «МИНСК» уверенно обыграл на своей арене витебский «Рубон» со счетом 93:68. Вчера в центральном поединке мужского первенства баскетболисты «Гродно-93» победили на выезде могилевский «Борисфен» — 81:64. Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Борисфен» — 29 очков (17 матчей), «Гродно-93» — 28 (17), «МИНСК» — 28 (17), «Рубон» — 24 (16). Во вторник, 14 января, «Рубон» сыграет у себя дома с «Борисфеном», а «Гродно-93» на своей арене будет соперничать со столичным клубом «Импульс-БГУИР», который потерпел поражения во всех 16 проведенных поединках.