«Олимпия» второй раз подряд победила баскетболисток «МИНСКА» в чемпионате Беларуси

Накануне на первое место в турнирной таблице мужского первенства вышел могилевский «Борисфен», обыгравший у себя дома чемпиона страны БК «МИНСК» — 81:68. Также вчера столичный «Импульс-БГУИР» проиграл 19-й поединок кряду, уступив на своей площадке витебскому «Рубону» — 67:74. Положение в лидирующей группе: «Борисфен» — 34 очка (20 матчей), «Гродно-93» — 32 (19), «МИНСК» — 30 (19), «Рубон» — 29 (19). В следующем туре «МИНСК» и «Импульс-БГУИР» встретятся в столичном дерби, а витебчане примут гродненскую команду.