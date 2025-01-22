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«Олимпия» второй раз подряд победила баскетболисток «МИНСКА» в чемпионате Беларуси

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненская «Олимпия» вновь обыграла баскетболисток «МИНСКА» в матчах женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

После недавней выездной виктории с перевесом в 18 очков (68:50) сегодня гродненская дружина победила действующих чемпионок у себя дома с разницей в три балла — 62:59. Положение в группе лидеров: «Горизонт» (Минская область) — 34 очка (18 матчей), «МИНСК» — 32 (18), «Олимпия» — 32 (19).

В субботу, 25 января состоятся два поединка — лидеры первенства сыграют с молодежной командой «МИНСКА», а основной состав минчанок встретится с фарм-клубом «Горизонта».

Накануне на первое место в турнирной таблице мужского первенства вышел могилевский «Борисфен», обыгравший у себя дома чемпиона страны БК «МИНСК» — 81:68. Также вчера столичный «Импульс-БГУИР» проиграл 19-й поединок кряду, уступив на своей площадке витебскому «Рубону» — 67:74. Положение в лидирующей группе: «Борисфен» — 34 очка (20 матчей), «Гродно-93» — 32 (19), «МИНСК» — 30 (19), «Рубон» — 29 (19). В следующем туре «МИНСК» и «Импульс-БГУИР» встретятся в столичном дерби, а витебчане примут гродненскую команду.