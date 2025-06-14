Ватутин: прочитал много поздравлений от коллег из Европы после победы ЦСКА в финале ЕЛ

— С грандиозными празднованиями мы не торопились, немного отметили с игроками и тренерами в раздевалке, а также коллегами в «випке» арены «Мегаспорт» — и разошлись по домам. Потому самочувствие было хорошее, спокойно вышли в офис во вторник. Что касается чувств с утра, наверное, их можно описать как осознание хорошо выполненной работы.