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Ватутин: прочитал много поздравлений от коллег из Европы после победы ЦСКА в финале ЕЛ

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что после победы клуба в финальной серии с «Зенитом» (4−2) в Единой лиге он получил много поздравлений от коллег из Европы.

Источник: Чемпионат.com

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что после победы клуба в финальной серии с «Зенитом» (4−2) в Единой лиге он получил много поздравлений от коллег из Европы.

— С какими чувствами проснулись утром после победы в Единой лиге? Праздновали ночью в ресторане?

— С грандиозными празднованиями мы не торопились, немного отметили с игроками и тренерами в раздевалке, а также коллегами в «випке» арены «Мегаспорт» — и разошлись по домам. Потому самочувствие было хорошее, спокойно вышли в офис во вторник. Что касается чувств с утра, наверное, их можно описать как осознание хорошо выполненной работы.

И благодарности всем, кто был причастен к победе, — команде, всему клубному менеджменту, спонсорам, нашим родным и близким, болельщикам. А ещё с утра прочитал большое количество поздравлений от коллег из Европы с припиской о том, что по нам скучают и очень ждут возвращения в Евролигу, — приводит слова Ватутина портал «Матч ТВ».