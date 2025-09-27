Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Баскетболисты «Гродно-93» и «МИНСКА» победили на старте нового сезона

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Гродно-93» победно начали 34-й чемпионат Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня действующие чемпионы страны разгромили в Минске воспитанников РГУОР с разницей в 52 очка — 99:47. Обладатель серебра «МИНСК» также уверенно переиграл на своей арене гостей из брестской «Виктории» — 109:61. Вчера бронзовый призер витебский «Рубон» уступил у себя дома могилевскому «Борисфену» — 78:72.

На женском первенстве вторую победу одержали чемпионки баскетбооистки «Горизонта», обыгравшие у себя дома брестскую «Викторию» со счетом 75:42. Молодежная команда «МИНСКА» победила на выезде резервисток гродненской «Олимпии» с результатом 88:30. Завтра основная команда «Олимпии» примет в Гродно столичный «Горизонт-2-РЦОП», а «МИНСК» сыграет в гостях у «Гомельских рысей».