Баскетболисты «Гродно-93» и «МИНСКА» победили на старте нового сезона

Сегодня действующие чемпионы страны разгромили в Минске воспитанников РГУОР с разницей в 52 очка — 99:47. Обладатель серебра «МИНСК» также уверенно переиграл на своей арене гостей из брестской «Виктории» — 109:61. Вчера бронзовый призер витебский «Рубон» уступил у себя дома могилевскому «Борисфену» — 78:72.
На женском первенстве вторую победу одержали чемпионки баскетбооистки «Горизонта», обыгравшие у себя дома брестскую «Викторию» со счетом 75:42. Молодежная команда «МИНСКА» победила на выезде резервисток гродненской «Олимпии» с результатом 88:30. Завтра основная команда «Олимпии» примет в Гродно столичный «Горизонт-2-РЦОП», а «МИНСК» сыграет в гостях у «Гомельских рысей».