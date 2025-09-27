Баскетболисты «Гродно-93» и «МИНСКА» победили на старте нового сезона

Сегодня действующие чемпионы страны разгромили в Минске воспитанников РГУОР с разницей в 52 очка — 99:47. Обладатель серебра «МИНСК» также уверенно переиграл на своей арене гостей из брестской «Виктории» — 109:61. Вчера бронзовый призер витебский «Рубон» уступил у себя дома могилевскому «Борисфену» — 78:72.