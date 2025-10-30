Ричмонд
Баскетболистки «МИНСКА» вышли в лидеры женского чемпионата Беларуси

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «МИНСКА» продлили победную серию в матчах женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БК "МИНСК"

Свою седьмую викторию подряд подопечные Ольги Подобед одержали сегодня на своей площадке, переиграв гостей из гродненской «Олимпии» с результатом 89:73.

Положение в группе лидеров после семи туров: «МИНСК» — 14 очков «Горизонт» — 13, «Олимпия» — 12.

Турнирную таблицу мужского первенства возглавляет могилевский «Борисфен», набравший 12 очков из 12 возможных. Вчера могилевчане выиграли шестой поединок кряду, победив у себя дома витебский «Рубон» с результатом 89:74.

Положение в группе лидеров: «Борисфен» — 12 очков (6 матчей), «МИНСК» — 9 (5), «Гродно-93» — 8 (5), «Рубон» — 8 (6). В субботу, 1 ноября, «Гродно-93» примет на своей арене воспитанников РГУОР, а баскетболисты «МИНСКА» сыграют у себя дома с брестской «Викторией».