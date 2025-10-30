Баскетболистки «МИНСКА» вышли в лидеры женского чемпионата Беларуси

Положение в группе лидеров: «Борисфен» — 12 очков (6 матчей), «МИНСК» — 9 (5), «Гродно-93» — 8 (5), «Рубон» — 8 (6). В субботу, 1 ноября, «Гродно-93» примет на своей арене воспитанников РГУОР, а баскетболисты «МИНСКА» сыграют у себя дома с брестской «Викторией».