«Олимпия» и «МИНСК» вышли в финал женского Кубка Беларуси по баскетболу

Таким образом, завтра «Олимпия» и «МИНСК» поспорят за главный трофей, а «Горизонт» и молодежная команда БК «МИНСК» определят обладателя бронзы кубкового турнира. Вход на трибуны свободный. Все матчи транслирует телеканал «Беларусь 5». Год назад в финальном матче «Горизонт» обыграл «МИНСК», а обладателем бронзы стала «Олимпия».