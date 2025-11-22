«Олимпия» и «МИНСК» вышли в финал женского Кубка Беларуси по баскетболу

Сегодня в первом полуфинальном матче на паркете минского спорткомплекса РГУОР гродненская «Олимпия» уверенно выиграла у молодежной команды БК «МИНСК» со счетом 75:59. Во втором полуфинале победительницы прошлого кубкового турнира баскетболистки «Горизонта» неожиданно крупно проиграли основному составу «МИНСКА» — 56:79. В предыдущие пять сезонов подряд «Горизонт» неизменно становился обладателем Кубка.
Таким образом, завтра «Олимпия» и «МИНСК» поспорят за главный трофей, а «Горизонт» и молодежная команда БК «МИНСК» определят обладателя бронзы кубкового турнира. Вход на трибуны свободный. Все матчи транслирует телеканал «Беларусь 5». Год назад в финальном матче «Горизонт» обыграл «МИНСК», а обладателем бронзы стала «Олимпия».
«Финал четырех» мужского Кубка Беларуси пройдет на следующей неделе. В полуфиналах 29 ноября действующий обладатель трофея «Гродно-93» сыграет с баскетболистами «МИНСКА», а могилевский «Борисфен» будет соперничать с витебским «Рубоном». Медальные поединки мужского кубкового розыгрыша состоятся 30 ноября.