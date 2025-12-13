«Борисфен» закрепился на первом месте в таблице чемпионата Беларуси

После сегодняшней встречи у «Борисфена» 21 очко, на три балла отстает «Гродно-93», «МИНСК» набрал 17 очков, у «Рубона» 15 баллов после десяти игр. Завтра «Гродно-93» у себя дома будет соперничать с воспитанниками РГУОР, а баскетболисты «МИНСКА» сыграют на своей площадке с брестской «Викторией», у которой всего одна победа.