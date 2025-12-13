Ричмонд
«Борисфен» закрепился на первом месте в таблице чемпионата Беларуси

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Борисфена» закрепились во главе турнирной таблицы мужского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня в Витебске могилевчане добыли свою десятую победу в нынешнем первенстве, одолев в овертайме местный «Рубон» — 85:83.

После сегодняшней встречи у «Борисфена» 21 очко, на три балла отстает «Гродно-93», «МИНСК» набрал 17 очков, у «Рубона» 15 баллов после десяти игр. Завтра «Гродно-93» у себя дома будет соперничать с воспитанниками РГУОР, а баскетболисты «МИНСКА» сыграют на своей площадке с брестской «Викторией», у которой всего одна победа.

После 11 туров женского чемпионата лидируют баскетболистки «МИНСКА» и «Горизонта», набравшие по 21 очку, у гродненской «Олимпии» на один балл меньше.