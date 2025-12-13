«Гродно-93» и «МИНСК» одержали крупные победы в чемпионате Беларуси по баскетболу

Действующие чемпионы страны баскетболисты «Гродно-93» у себя дома разгромили гостей из РГУОР с разницей в 46 очков. «МИНСК» также на своей площадке уверенно переиграл брестскую «Викторию» с перевесом в 54 балла — 94:40. Вчера лидер первенства могилевский «Борисфен» с большим трудом одолел в Витебске местный «Рубон» — 85:83 (в овертайме).