«Гродно-93» и «МИНСК» одержали крупные победы в чемпионате Беларуси по баскетболу

Действующие чемпионы страны баскетболисты «Гродно-93» у себя дома разгромили гостей из РГУОР с разницей в 46 очков. «МИНСК» также на своей площадке уверенно переиграл брестскую «Викторию» с перевесом в 54 балла — 94:40. Вчера лидер первенства могилевский «Борисфен» с большим трудом одолел в Витебске местный «Рубон» — 85:83 (в овертайме).
После 11 туров положение в группе лидеров таково: «Борисфен» — 21 очко, «Гродно-93» — 20, «МИНСК» — 19, «Рубон» — 15.
Завтра «Гродно-93» у себя дома будет соперничать с воспитанниками РГУОР, а баскетболисты «МИНСКА» сыграют на своей площадке с брестской «Викторией», у которой всего одна победа.
Турнирную таблицу женского чемпионата возглавляют баскетболистки «МИНСКА» и «Горизонта», набравшие по 21 очку, у гродненской «Олимпии» на один балл меньше. Завтра состоится поединок аутсайдеров, в активе которых всего по одной победе — «Гомельские рыси» примут молодежную команду гродненской «Олимпии».