«Олимпиакос» обыграл «Реал» в финале Евролиги

24 мая в Афинах состоялся финальный матч розыгрыша Евролиги-2025/26. В нем греческий «Олимпиакос» играл против испанского «Реала» и добился победы со счетом 92:85.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Реала» Трей Лайлз, набравший 24 очка. У победителей больше всех набрал защитник Эван Фурнье — 20 очков.

«Олимпиакос» в 4 раз в своей истории стал победителем Евролиги. Ранее клуб из Пирея становился триумфатором турнира в 1997, 2012 и 2013 годах. На этот раз вместе с клубом чемпионом стал экс-центровой ЦСКА Никола Милутинов — серб сегодня набрал 8 очков и сделал 8 подборов. Тренирует «Олимпиакос» экс-наставник «Локомотива-Кубань» и «Химок» Георгиос Барцокас.

«Реал» остается самым титулованным клубом в истории турнира (11 титулов), но и проигрывал в финале мадридский клуб чаще других — 11 раз.