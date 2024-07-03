14:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Бронни Джеймс высказался о предстоящем выступлении в «Лейкерс» вместе с Леброном

Бронни Джеймс, сын лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, поделился мнением о предстоящем выступлении с ним за калифорнийскую команду.

Источник: AP 2023

Бронни был выбран «Лос-Анджелесом» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года под общим 55-м номером.

«Моя цель — зарекомендовать себя. Я стремлюсь каждый день прилагать усилия и совершенствоваться. Игра с отцом — это, конечно, интересная перспектива, но она никогда не была для меня приоритетной. Чувствую, что могу становиться лучше и совершенствовать свою игру», — сказал Бронни на пресс-конференции.

Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки, после чего наблюдался в медицинском центре.

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