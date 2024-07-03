Бронни Джеймс высказался о предстоящем выступлении в «Лейкерс» вместе с Леброном

«Моя цель — зарекомендовать себя. Я стремлюсь каждый день прилагать усилия и совершенствоваться. Игра с отцом — это, конечно, интересная перспектива, но она никогда не была для меня приоритетной. Чувствую, что могу становиться лучше и совершенствовать свою игру», — сказал Бронни на пресс-конференции.