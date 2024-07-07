Сын Леброна Джеймса дебютировал за «Лос-Анджелес Лейкерс»

В субботу «Лейкерс» проиграли «Сакраменто Кингз» со счетом 94:108 (18:23, 23:24, 25:32, 28:29) в матче летней лиги НБА. Бронни Джеймс набрал четыре очка (второй с конца результат в команде) при двух подборах и двух результативных передачах.

В среду «Лейкерс» объявили о заключении контракта с Бронни Джеймсом. Соглашение на общую сумму в 7,9 миллиона долларов рассчитано на четыре года. В конце июня Бронни Джеймс был выбран «Лейкерс» на драфте НБА под общим 55-м номером.

Леброну Джеймсу 39 лет, он представляет «Лейкерс» с 2018 года, является четырехкратным чемпионом НБА, двукратным олимпийским чемпионом, четырехкратным обладателем награды самому ценному игроку (MVP) регулярного чемпионата и финала плей-офф, рекордсменом по количеству участий в Матче звезд НБА (20). Свой первый матч в НБА он также провел против «Сакраменто».