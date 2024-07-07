«Лос-Анджелес Лейкерс» объявил о продлении контракта с Леброном Джеймсом

ВАШИНГТОН/ 7 июля. /ТАСС/. Американский форвард Леброн Джеймс подписал новый контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Детали контракта не разглашаются. По информации журналиста портала The Athletic Шэмса Чарании, соглашение с игроком рассчитано на два года. За это время он заработает $101,355 млн.