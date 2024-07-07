07:24 (мск), источник: ТАСС

«Лос-Анджелес Лейкерс» объявил о продлении контракта с Леброном Джеймсом

Предстоящий сезон станет для американского форварда 22-м в Национальной баскетбольной ассоциации.

Источник: AP 2023

ВАШИНГТОН/ 7 июля. /ТАСС/. Американский форвард Леброн Джеймс подписал новый контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Детали контракта не разглашаются. По информации журналиста портала The Athletic Шэмса Чарании, соглашение с игроком рассчитано на два года. За это время он заработает $101,355 млн.

Джеймсу 39 лет, он по четыре раза становился победителем НБА, признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф. Форвард является рекордсменом лиги по количеству набранных очков. Предстоящий сезон станет для Джеймса 22-м в НБА.

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