Дабл-даблы Таунса и Брансона помогли «Нью-Йорку» обыграть «Торонто» в НБА

Встреча, которая прошла в Торонто, закончилась победой гостей со счетом 113:108 (34:27, 26:34, 23:25, 30:22). Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Ар Джей Барретт, набравший 30 очков. Его партнер по команде Якоб Пёлтль сделал дабл-дабл (10 очков + 12 подборов). В составе победителей дабл-даблы оформили Карл-Энтони Таунс (24 очков + 15 подборов) и Джален Брансон (20 очков + 11 передач).