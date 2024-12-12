«Атланта» и «Хьюстон» вышли в полуфинал Кубка НБА

«Атланта» обыграла в гостях «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 108:100 (22:28, 25:26, 34:18, 27:28) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Хокс» Де’Андре Хантер, набравший 24 очка. Дабл-даблы оформили его одноклубники Трей Янг (22 очка + 11 передач), Джейлен Джонсон (21 очко + 15 подборов), Оньека Оконгву (12 очков + 11 подборов) и Клинт Капела (11 очков + 13 подборов). У «Нью-Йорка» 21 очко набрал Джош Харт, а Карл-Энтони Таунс (19 очков + 19 подборов) сделал дабл-дабл.