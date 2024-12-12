«Атланта» и «Хьюстон» вышли в полуфинал Кубка НБА

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. «Атланта Хокс» и «Хьюстон Рокетс» вышли в полуфинал Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в рамках регулярного чемпионата лиги.
«Атланта» обыграла в гостях «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 108:100 (22:28, 25:26, 34:18, 27:28) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Хокс» Де’Андре Хантер, набравший 24 очка. Дабл-даблы оформили его одноклубники Трей Янг (22 очка + 11 передач), Джейлен Джонсон (21 очко + 15 подборов), Оньека Оконгву (12 очков + 11 подборов) и Клинт Капела (11 очков + 13 подборов). У «Нью-Йорка» 21 очко набрал Джош Харт, а Карл-Энтони Таунс (19 очков + 19 подборов) сделал дабл-дабл.
В другом матче «Хьюстон» дома вырвал победу у «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 91:90 (20:18, 24:19, 24:32, 23:21). В составе победителей 26 очков и 11 подборов оформил Альперен Шенгюн. У «Голден Стэйт» самым результативным стал Джонатан Куминга (20 очков).
В полуфинале «Атланта» сыграет с «Милуоки Бакс», а соперником «Хьюстона» станет «Оклахома-Сити Тандер». Обе встречи пройдут в ночь на 15 декабря по московскому времени. Турнир завершится 17 декабря, каждый игрок команды, которая станет победителем Кубка НБА, получит 500 тысяч долларов.