Бронни Джеймс установил рекорд продаж футболок «Лейкерс» со своим именем

Бронни в этом сезоне провёл всего семь матчей, набирая в среднем по 0,6 очка за игру и проведя в среднем по 2,6 минуты на площадке за встречу. Но коммерчески он очень прибыльный баскетболист клуба, о чём говорят цифры в 500 тыс. проданных футболок с его именем. Стоимость одной футболки в среднем равняется $ 100, и, следовательно, доход от продаж составляет приблизительно $ 50 млн.