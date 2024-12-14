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Бронни Джеймс установил рекорд продаж футболок «Лейкерс» со своим именем

Известный сын легендарного американского игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни Джеймс установил рекорд клуба по количеству продаж футболок со своим именем среди новичков команды, несмотря на низкий показатель своей игры.

Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщает портал ClutchPoints на своей странице в социальных сетях.

Бронни в этом сезоне провёл всего семь матчей, набирая в среднем по 0,6 очка за игру и проведя в среднем по 2,6 минуты на площадке за встречу. Но коммерчески он очень прибыльный баскетболист клуба, о чём говорят цифры в 500 тыс. проданных футболок с его именем. Стоимость одной футболки в среднем равняется $ 100, и, следовательно, доход от продаж составляет приблизительно $ 50 млн.

Напомним, Бронни сыграл последний матч «Саут-Бэй Лейкерс» в Лиге развития НБА (G-лига) и набрал там 30 очков во встрече с фарм-клубом «Финикс Санз».