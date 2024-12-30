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НБА поздравила Леброна Джеймса с 40-летием

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) в официальных соцсетях поздравила свою главную звезду форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса с 40-летием, которое он празднует сегодня, 30 декабря.

«22 года в НБА. 40 лет жизни. Счастливого 40-го дня рождения, король Леброн Джеймс!» — сказано в публикации, в которой размещён также видеоролик с нарезкой лучших игровых моментов в карьере легендарного американца.

Напомним, Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА, рекордные 20 раз принимал участие в Матче всех звёзд, где трижды признавался самым ценным игроком.

За годы карьеры в ассоциации, помимо «Лейкерс», звёздный баскетболист защищал цвета таких клубов, как «Кливленд Кавальерс» и «Майами Хит». Он завоёвывал чемпионский титул НБА с каждой из команд, за которые выступал.

В нынешнем сезоне Леброн сыграл 28 матчей за «Лейкерс», в которых набирал 23,5 очков, делал 7,9 подборов и 9 передач в среднем за игру.