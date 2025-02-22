Тимофей Мозгов рассказал, из-за чего у него возник конфликт с тренером «Денвера» Карлом

«Я приехал в Нью-Йорк, и у меня спину схватило сильно. На следующий день не то что там играть, но даже тренироваться с утра. На бросковой тренировке я даже не мог двигаться. Тренер Джордж Карл подошёл ко мне и говорит: “Ты знаешь, конечно, я разочарован, ты мне только начал нравиться, как ты играешь, как ты себя ведёшь, и я начал понимать, как тебя использовать и в чем твои плюсы. Для меня, знаешь, неожиданность, что ты вот так вот решил схалявить тренировку и сказать, что у тебя погулял ночью, а днем сказать, что спина болит”.