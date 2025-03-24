Дедовщина в НБА. «Зверства», о которых звёзды рассказывают много лет спустя

Молодых позвали в ресторан на командный ужин. Сначала новички «Голден Стэйт» думали, что всё проходит хорошо. Впрочем, так оно и было до тех пор, пока не принесли счёт… который ветераны любезно предложили оплатить первогодкам. «Мы были в Денвере на командном ужине. Они заказывали всё подряд. Ричард Джефферсон потребовал себе большой метровый стейк “портерхаус” на шесть персон — но лишь для себя одного. Некоторые из нас просто смотрели по сторонам. Они же в это время заказывали всё подряд. Я был выбран во втором раунде, — вспоминает Дрэймонд в своём подкасте, — и денег у меня совсем не было. И вот они говорят: “Отличный ужин, здорово, что мы будем играть вместе. Рады, что вы здесь, и как же хорошо, что вы позаботитесь о счёте”. После этого они ушли, оставив счёт на $ 18 тыс.». По словам Грина, с деньгами в то время он ещё не дружил. Новичков буквально спас сотрудник «Уорриорз» Эрик Хаузен, который положил на стол перед ними командную кредитную карту.