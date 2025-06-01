«Оклахома» и «Индиана» сыграют в финальной серии плей-офф НБА

Финальная серия стартует в ночь на 6 июня на домашней площадке «Оклахомы». «Индиана» сыграет в финале впервые с 2000 года, тогда команда в финальной серии уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» (2−4). «Оклахома» становилась чемпионом НБА один раз — в 1979 году. Победителем прошлого сезона стал «Бостон».