«Оклахома» и «Индиана» сыграют в финальной серии плей-офф НБА

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. «Оклахома» и «Индиана» встретятся в финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В ночь на воскресенье «Индиана» со счетом 125:108 обыграла «Нью-Йорк» и выиграла финальную серию плей-офф Восточной конференции со счетом 4−2. «Оклахома» стала победителем плей-офф Западной конференции, победив «Миннесоту» со счетом 4−1 в серии.
Финальная серия стартует в ночь на 6 июня на домашней площадке «Оклахомы». «Индиана» сыграет в финале впервые с 2000 года, тогда команда в финальной серии уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» (2−4). «Оклахома» становилась чемпионом НБА один раз — в 1979 году. Победителем прошлого сезона стал «Бостон».