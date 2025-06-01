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«Оклахома» и «Индиана» сыграют в финальной серии плей-офф НБА

В полуфинальных сериях команды обыграли «Миннесоту» и «Нью-Йорк» соответственно.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. «Оклахома» и «Индиана» встретятся в финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В ночь на воскресенье «Индиана» со счетом 125:108 обыграла «Нью-Йорк» и выиграла финальную серию плей-офф Восточной конференции со счетом 4−2. «Оклахома» стала победителем плей-офф Западной конференции, победив «Миннесоту» со счетом 4−1 в серии.

Финальная серия стартует в ночь на 6 июня на домашней площадке «Оклахомы». «Индиана» сыграет в финале впервые с 2000 года, тогда команда в финальной серии уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» (2−4). «Оклахома» становилась чемпионом НБА один раз — в 1979 году. Победителем прошлого сезона стал «Бостон».