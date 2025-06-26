Мягкая сила. Что значит для России восьмой номер Демина на драфте НБА?

Сегодня ночью Егор Демин был выбран на драфте НБА под восьмым номером командой «Бруклин Нетс». Все сразу зацепились за то, что это самый высокий номер, под которым когда-либо выбирался российский игрок (до этого был 12-й, когда Ярослав Королев ушел в «Лос-Анджелес Клипперс» 20 лет назад). Многие, как мы это любим, начали считать зарплату, которая полагается столь высокому номеру. Кто не в курсе, то в 2025 году по СBA восьмому пику драфта за три года положены 18 миллионов долларов (обычно подписывают на 4 года, но последний сезон будет опциональным). Некоторые (а может, и многие) с уверенностью и удовольствием накидывают, что «наконец-то из 145-миллионной страны в НБА попал баскетболист». Имеют полное фактическое (в 2013 году под 19-м номером в «Кливленд» ушел Сергей Карасев) и определенное философское право. Но есть и другой подход.
Истории успеха и работы над собой
В любом детективе расследование начинается с мотива. Мы начнем с принципа «cherchez la femme» (он никогда не подводил). Нынешним летом первой «переоткрыла» для российских баскетболистов рынок США, а значит, и всего мира, Олаири Косу, выбранная на драфте WNBA в апреле. Поддержала подругу и партнера по сборной Мария Клюндикова, не только вернувшаяся в состав «Спаркс», но и завоевывавшая уверенные минуты в своей новой команде «Линкс».
Маша и Ола стали теми, кто вернул российский баскетбол на профессиональные рельсы США. После этого пошли новости про переходы или продления наших игроков в NCAA: Нестор Дячок, Виктор Панов, Ярослав Нягу, Саша Молофеев и другие. Звонкими подробностями сопровождался переход топ-игрока своего возраста Ильи Ермакова в университет Бонавентура.
Играют в Европе Столбецкий, Воронцов, братья Савковы и другие ребята. Совсем свежа история про переход Егора Рыжова, на подходе еще пара топ-талантов. Молодые баскетболисты ищут себя в очень конкурентной среде, которая ко всему прочему довольно неплохо платит (система NIL).
С Деминым ситуация немного другая. Попав в систему «Реала» в 15 лет, Егор сразу погрузился в атмосферу, где развитие и рост ценятся больше, чем все остальное. Надо отдать должное испанскому баскетболу, который в свое время подготовил двух гениев юношеского баскетбола — Рики Рубио и Луку Дончича (братьев Газолей не пускаем в этом список, потому что они раскрылись в более позднем возрасте). Ни в коем случае не намекаем на сравнения в игре, но вот живые истории успеха и работы таланта над собой перед глазами Демина есть.
Разговор о баскетболе, а не о терминологии
Утренние разговоры были посвящены Егору и его потенциальному развитию в НБА.
«Бруклин Нетс» — отличная команда для Егора, — подчеркнул в разговоре с «СЭ» президент РФБ, легенда «Юты» Андрей Кириленко. — Европейский тренер Фернандес, прививающий командный баскетбол. Хороший набор молодых игроков, усиление с драфта — целых пять игроков в первом раунде. Посмотрим, как команда будет использовать все свои сильные стороны. Бруклин — очень насыщенное место с точки зрения активности. Егору нужно сделать так, чтобы ничто не отвлекало его от баскетбола".
АК-47 играл в «Нетс» уже на излете своей карьеры, но четко обозначил главные задачи Егора в первом сезоне. Сергей Моня, проводящий большую часть своего нынешнего рабочего времени в дороге, определил главные отличия НБА (поиграл за «Портленд» и «Сакраменто» в сезоне-2005/06).
«Егор столкнется с другим уровнем контакта и физической игры. Пусть в NCAA и готовы играть по 40 минут прессинга, но в НБА будет видна интенсивность давления. И, конечно же, совсем другие скорости. Баскетбольный интеллект Егора должен компенсировать недостатки “физики”, но над “физикой” в НБА умеют работать», — сказал «СЭ» глава департамента национальных и резервных сборных РФБ.
На момент написания материала Сергей Моня находился в воздухе на пути в Армению, где наша сборная U-20 проведет встречи со сверстниками из Армении и Швейцарии. Кстати, этот возраст — и есть возраст Егора. В этом году наши юноши уже сыграли с двумя топ-командами Европы — Сербией и Словенией. Были еще игры с любительскими командами, всегда готовы наши друзья из Белоруссии. Не хочется лишней бравады, но эта команда не стоит на месте. Капитан Россия на полном контакте со многими европейскими и азиатскими федерациями. Ничего удивительного в этом нет: многие представители местных федераций встречались Моне на баскетбольном паркете. Поэтому и разговор идет о баскетболе, а не о терминологии.
Долой замшелость взглядов и медлительность в принятии решений
Тренер национальной сборной России Зоран Лукич обращает внимание на необходимые стороны работы Демина.
«В первую очередь Егору надо будет работать над “физикой”. Почти все игроки его телосложения в первый сезон работают над набором мышечной массы. Редко кто в НБА отлынивает от тренажерного зала. Многое будет зависеть от того, как главный тренер будет видеть Егора на площадке. В любом случае это очень большое достижение, и у Егора все карты в руках», — констатирует наставник национальной сборной.
Почему все больше игроков уезжает пробовать свои силы вне России — вопрос комплексный и не стоит задачей этого материала. Жизненные обстоятельства, желание получить образование попутно с баскетболом, просто заработать денег, попасть в более конкурентные условия — каждый выбирает по себе.
Переживающий за поступившего в магистратуру сына Нестора исполнительный директор РФБ Владимир Дячок более философски отнесся к карьере Демина:
«Егор выбрал свой путь, и, как показывает сегодняшний драфт, этот путь был оправдан. Результат есть, теперь его надо закрепить. Роль родителей в этом кейсе, безусловно, очень велика, и я бы хотел, чтобы Владимир Демин так же продолжал следить за сыном. Все-таки он наш флагман в НБА сейчас. Игрок реализовывает свои шансы — это отличный пример для всех юношей и девушек. Остается только порадоваться за Егора и его родителей».
Вообще, американский спорт всегда отличался здравым смыслом. Есть хороший игрок — давай пробовать. Ошибемся — возьмем другого игрока. Долой замшелость взглядов и медлительность в принятии решений. НХЛ, например, вообще ни с кем не согласовывает свои действия и называет вещи своими именами, а не гонится за нарративными клише. Вот и наши баскетболисты и баскетболистки должны выполнять свои роли «мягкой силы» в кипящем котле баскетбольных ингредиентов.
А Егор Демин может легко ко всем своим достижениям добавить строки Маяковского, символизируя собой возвращение российского баскетбола уже в мужскую НБА:
…а потом
опять открыл —
вторично.
Голдин и Лахин сегодня во втором раунде драфта могут добавить присутствия российского баскетбола на карте НБА.
Тимур Ганеев