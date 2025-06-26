Мягкая сила. Что значит для России восьмой номер Демина на драфте НБА?

Сегодня ночью Егор Демин был выбран на драфте НБА под восьмым номером командой «Бруклин Нетс». Все сразу зацепились за то, что это самый высокий номер, под которым когда-либо выбирался российский игрок (до этого был 12-й, когда Ярослав Королев ушел в «Лос-Анджелес Клипперс» 20 лет назад). Многие, как мы это любим, начали считать зарплату, которая полагается столь высокому номеру. Кто не в курсе, то в 2025 году по СBA восьмому пику драфта за три года положены 18 миллионов долларов (обычно подписывают на 4 года, но последний сезон будет опциональным). Некоторые (а может, и многие) с уверенностью и удовольствием накидывают, что «наконец-то из 145-миллионной страны в НБА попал баскетболист». Имеют полное фактическое (в 2013 году под 19-м номером в «Кливленд» ушел Сергей Карасев) и определенное философское право. Но есть и другой подход.