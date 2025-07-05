Инсайдер: Черногорский центровой может покинуть «Чикаго»

Согласно имеющейся информации, черногорский спортсмен стремится закончить карьеру в клубе, который претендует на чемпионский титул. Поэтому Вучевич может рассмотреть возможность выкупа его контракта командой. По соглашению с «Чикаго», Никола должен отыграть в команде ещё один сезон, за который ему полагается выплата в $ 21,5 млн.