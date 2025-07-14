Елизавета Астахова: «Хочу достойно представлять баскетбольную Россию за океаном»

— Конечно. В свободное время летом если мы на даче, то я каждый день бросаю в кольцо. У нас есть половина площадки, как в стритболе, и там у нас порой случаются серьезные зарубы. Иногда играю против своего младшего брата и сестры. Пока они играют против меня вдвоем, но когда подрастут, то, видимо, вряд ли я с ними справлюсь (смеется).