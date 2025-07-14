Елизавета Астахова: «Хочу достойно представлять баскетбольную Россию за океаном»

В конце июня стало известно, что одна из самых ярких и перспективных баскетболисток страны Елизавета Астахова продолжит карьеру в США. Форвард сборной России договорилась с North Carolina Tar Heels и со следующего сезона будет выступать в NCAA. Об этом, а также переходе во взрослый баскетбол, дебюте за национальную команду и перспективах Егора Демина Елизавета рассказала в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу».
Драфт WNBA — это определенно моя цель
— У вас было очень насыщенное лето. Сначала национальная сборная, потом U-20. Плюс оформление документов. Успели хотя бы немного отдохнуть?
— Было три дня. Отдыхали с родителями в Турции. Маловато, но спасибо, что есть и это. Время, проведенное в сборных, было очень увлекательным, поэтому никаких проблем.
— Здорово было сыграть против оптимального состава сборной Словении?
— Да, конечно. Это были мои первые международные игры за национальную сборную. Было немного волнительно, но интерес быстро перебил это чувство. У Словении очень сильная сборная, что они и доказали на Евробаскете (обыграли Сербию, но уступили Литве и Италии. — «Известия»). Так что я очень благодарна руководству РФБ, что им удалось найти нам такого оппонента в текущей ситуации. Надеюсь, дальше будет еще больше таких игр.
— В первом матче со Словенией вы набрали девять очков и стали второй по результативности в нашей команде. Хороший перформанс?
— Соглашусь, наверно, неплохо получилось проявить себя.
— А вот с молодежной сборной Венгрии игры у нас совсем не получились. В чем причина двух разгромов?
— Они действительно очень сильные. Мы не были готовы к такому ритму игры, но это будет хороший урок. Чем больше мы практикуемся и получаем международный опыт, тем сильнее становимся. С такими соперниками надо играть как можно чаще. Я уверена, что если мы сыграем через год, то результат будет другим.
— Летом вы договорились с North Carolina Tar Heels. Почему решили развивать свою карьеру в США? Это связано с желанием выйти на драфт 2026-го?
— Не обязательно в 2026-м. Посмотрим, как всё будет складываться, но драфт WNBA — это определенно моя цель. Еще — достойно представлять баскетбольную Россию за океаном.
В целом мне интересно пожить в другой стране, поиграть с новыми соперниками, понять, как всё устроено в NCAA. Я очень много слышала об этом турнире, смотрела бесчисленное количество видео в социальных сетях, друзья отца (генеральный директор «Химок» Павел Астахов. — «Известия») много рассказывали. Так что хочется побыстрее попробовать себя там.
— Уже есть понимание по учебному процессу?
— Пока что направление я еще не выбрала, но, насколько я поняла, у меня будет год, чтобы определиться с этим. Приеду, освоюсь и буду думать. Обещаю, что буду так же ответственно относиться к учебе, как к баскетболу.
В Премьер-лиге действительно много классных российских игроков
— Была информация, что по ходу этого сезона интерес к вам проявляли сразу несколько топовых колледжей — Oregon, Maryland, Arizona, Oklahoma, Penn State, Texas, NC State, Notre Dame… Почему предпочли именно North Carolina?
— Насчет интереса перечисленных колледжей — это правда. Мы созванивались с ними. У них были хорошие условия, прекрасные тренеры, но в итоге мы остановили свой выбор на North Carolina. Университет, за который выступал Майкл Джордан. У них сильная баскетбольная программа, они регулярные участники «Мартовского безумия», стараются выиграть свою конференцию. Но самое главное, что в их предложении не было никаких минусов, которые были у других.
— Обсуждали с тренером свою роль в команде?
— Да, и мне она нравится. Понятно, что на словах это одно, на деле может быть другое, но я привыкла доказывать всё своим трудом. Надеюсь стать важным игроком в первый же год и помочь команде выиграть что-то значимое.
— В МБА не уговаривали остаться?
— Конечно, они хотели, чтобы я продолжала выступать в Москве. Я тоже была не против, но когда поступило предложение из США, то оно перевесило. В первую очередь очень интересно попробовать свои силы в другом турнире, постоянно быть на глазах у скаутов клубов WNBA. Большая благодарность московскому клубу за то, что они поверили в меня. Подписали в ДЮБЛ, и с этого всё началось.
— Это был ваш первый полноценный сезон на взрослом уровне. Тяжело ли дался этот переход?
— Было интересно и непросто. Особенно психологически и физически. Другие скорости, другой уровень контакта, уровень мышления твоих партнеров и соперников. Нужно быть аккуратнее со своими передачами, с дриблингом, другими рискованными действиями. Но это классно. Все хотят пробиться в профессионалы, и это большая привилегия, которой нужно наслаждаться.
Могу сказать, что мне очень помогло то, что я провела сезон-2023/24 в Суперлиге. Набралась определенного опыта. Сразу после ДЮБЛ тяжело было бы зайти в высший дивизион.
— Какие игры больше всего запомнились в прошедшем сезоне?
— Весь плей-офф был очень ярким. Совсем другая атмосфера, уровень заряженности и мотивации у всех запредельный. Особенно понравились игры с «Енисеем», где я набрала много очков. Не скажу, что это зависит от соперника. Просто это был конец сезона, я смогла уже полностью освоиться и показывать то, что умею.
— Могли бы назвать топ-5 россиянок в Премьер-лиге?
— Сложно выделить именно пятерку. Честно, я еще не всех изучила, но в Премьер-лиге действительно много классных местных игроков. Против которых сложно защищаться. Не только в играх, но и на тренировках. Я очень хорошо дружу с Женей Фролкиной, мы весь сезон вместе жили на выездных матчах. Очень благодарна ей за поддержку и помощь в любой ситуации.
— Из иностранок против кого тяжелее всего было играть?
— Назову Алекс Бентли из УГМК. Недаром в сезон-2023/24 она была признана MVP плей-офф, а в завершившемся чемпионате вошла в символическую пятерку. Очень атлетичная, уверенная в себе, способна закрыть несколько позиций. Кое-какие качества хотелось бы у нее перенять.
— А кто из молодых вам импонирует?
— В целом у нас была очень молодая команда в прошедшем сезоне. Со всеми было приятно играть, но особо выделю Анастасию Щеколдину. Мы с ней выступали в ДЮБЛ, Суперлиге, Премьер-лиге и сейчас в сборной U-20, и нам было очень комфортно. У Насти психология победителя.
Мне очень понравилась идея Егора оставить букву «ё» в своей фамилии
— Кого из своих тренеров вы бы особо отметили в своем становлении?
— Все тренеры, с которыми я работала, играли важную роль. Каждый вложил в меня свою частичку знаний, и это помогло двигаться дальше. Я всем благодарна.
— Вы говорили, что в детстве очень много смотрели матчи «Химок». Кроме Алексея Шведа еще кто-то запомнился своей игрой?
— Было много хороших игроков, но Швед долгое время был на первых ролях. Поэтому за ним следила особенно.
— Отец принимает серьезное участие в вашей карьере?
— Да. Он очень помогает психологически. Как настроиться, как отпустить ситуацию после болезненного поражения. Иногда, конечно, «прилетает». Не без этого, но это еще больше мотивирует хорошо делать свою работу.
— Ваша бабушка тоже связана с баскетболом, даже играла за молодежную сборную СССР.
— Она очень мне помогает, и я ей тоже очень благодарна. С детства мне говорила, что у меня будет бросок в прыжке, играла со мной. Сейчас дает советы, разбираем какие-то ситуации на площадке.
— Можете заехать к ней и пойти вместе побросать?
— Конечно. В свободное время летом если мы на даче, то я каждый день бросаю в кольцо. У нас есть половина площадки, как в стритболе, и там у нас порой случаются серьезные зарубы. Иногда играю против своего младшего брата и сестры. Пока они играют против меня вдвоем, но когда подрастут, то, видимо, вряд ли я с ними справлюсь (смеется).
— Недавно вы завели Telegram-канал. Там было бы очень интересно увидеть такой контент.
— Надо побольше выкладывать, но я пока только осваиваюсь. Понимаю, что сейчас социальные сети очень важны. Стараюсь развиваться во всех направлениях, открытость для болельщиков очень важна, плюс медийность дает много возможностей развиваться. Тем более из NCAA можно показать много интересных историй. Смотрю аккаунты их колледжей и хочется досмотреть каждое видео до конца.
— Прочитал, что вы классно поете, в детстве выступали на Красной площади и в Государственном Кремлевском дворце. А что у вас в плейлисте?
— Я хорошо пела в детстве, но сейчас у меня не такой хороший голос. Чтобы держать его на определенном уровне, надо много тренироваться, как и в любом спорте. А насчет музыки, которую я слушаю, то у меня очень разносторонние вкусы. Как русской, так и зарубежной сцены. Это зависит от настроения.
— Кто сейчас ваш фаворит?
— Назову группу Nickelback. В их песнях очень богатый смысл.
— Следите за мужской Евролигой?
— Да. Смотрю много трансляций, потому что там тот баскетбол, в который играем и мы. Командная игра, много комбинаций, взаимодействий в защите. Очень рада, что «Фенербахче» выиграли недавний «Финал четырех». Там был лидер, но не такой ярко выраженный. Каждый игрок ростера внес свою роль в итоговую победу, особенно в финальной игре с «Монако». Все сыграли так, как хотел тренер, выполняли его установку от и до. Во многом из-за этого Найджел Хэйс-Дэвис получил свой приз MVP.
— Знакомы с Егором Деминым? Что скажете про его сезон в NCAA?
— Мы с ним знакомы. Я смотрела его игры, хайлайты. Он молодец, смог проявить себя в США. Кстати, сначала я должна была ехать в тот же колледж, что и Егор, но в итоге все-таки остановила свой выбор на North Carolina.
Понятно, что в НБА ему будет непросто. Играть против своих кумиров, главных звезд нашего вида спорта. Но, думаю, Егор справится.
— Круто, что он оставил букву «ё» в своей фамилии.
— Мне это очень понравилось. Классная отсылка к России.
— Следите за соотечественницами в WNBA?
— Смотрю все результаты «Миннесоты». Пока Мария [Клюндикова] и Олаири [Косу] играют не так много, но, думаю, это дело времени. Они еще покажут себя во всей красе. Знаю, что девочки очень сильные и способны показывать результат на самом высоком уровне.
Тимур Ганеев