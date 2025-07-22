Лучшее в НБА возвращение домой

Это не про сантименты и не про слёзы ностальгии. Лиллард сразу дал понять: его выбор — не только для семьи, но и во имя баскетбола. Он видит будущее в молодых дарованиях «Портленда» — Скуте Хендерсоне и Шэйдоне Шарпе. Он хочет быть рядом, сопровождать их взросление, поддерживать, делиться тем, что знает сам. Его уже называют «самым дорогим ассистентом в истории» — и это не ирония, а суть новой роли. Он больше не намерен выходить и набирать за матч тридцатку. Его задача теперь — совсем другая. И, возможно, она куда ценнее любой статистики.