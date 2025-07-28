Гомельский назвал лучшего баскетболиста в мире на данный момент

Напомним, Николе 30 лет. Йокич выступает на профессиональном уровне с 2012 года, а в 2015 году он был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) клубом «Денвер Наггетс». С тех пор сербский атлет бессменно играет за колорадскую команду. Является чемпионом НБА, а также был трижды признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона (2021, 2022, 2024).