Леброн и Дончич превзошли лучший показатель по очкам Джордана и Пиппена в «Чикаго»

Дуэт Леброна Джеймса и Луки Дончича («Лос-Анджелес Лейкерс») превзошёл показатель легенд «Чикаго Буллз» Майкла Джордана и Скотти Пиппена по среднему количеству очков за матч.

Источник: Чемпионат.com

Дуэт Леброна Джеймса и Луки Дончича («Лос-Анджелес Лейкерс») превзошёл показатель легенд «Чикаго Буллз» Майкла Джордана и Скотти Пиппена по среднему количеству очков за матч. Как информирует Clutch Points, в прошлом сезоне НБА Леброн и Лука в среднем вместе набирали 51,4 очка за игру, что больше лучшего результата Джордана и Пиппена в сезоне-1991/1992 (51,1 очка за игру).

Отметим, что «Чикаго» в сезоне-1991/1992 взял чемпионство.

Дончич стал игроком «Лос-Анджелеса» в результате обмена калифорнийского клуба с «Далласом» в феврале 2025 года. В «Маверикс», по условиям сделки, отправился форвард Энтони Дэвис.

