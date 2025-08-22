Ричмонд
Гомельский назвал позиции, которые «Лейкерс» должны усилить для борьбы за титул

Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказал мнение о том, какие изменения необходимы «Лос-Анджелес Лейкерс», чтобы команда могла претендовать на победу в чемпионате НБА. Об этом он рассказал на своём официальном сайте.

«Центровой и мощный форвард в старт, качественных игроков в ротацию», — отметил Гомельский, отвечая на вопрос болельщика, какие позиции клубу стоит укрепить.

«Лейкерс» в последние годы пытаются вернуться в число главных претендентов на титул. Команда выигрывала чемпионат НБА в 2020 году, однако с тех пор ни разу не доходила до финала. В текущем составе лидерами остаются Леброн Джеймс и Лука Дончич.