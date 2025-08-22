Гомельский назвал позиции, которые «Лейкерс» должны усилить для борьбы за титул

«Лейкерс» в последние годы пытаются вернуться в число главных претендентов на титул. Команда выигрывала чемпионат НБА в 2020 году, однако с тех пор ни разу не доходила до финала. В текущем составе лидерами остаются Леброн Джеймс и Лука Дончич.